09 июня 2020, 16:17
Следователи ищут мужчину, на роликах сбившего пенсионерку
Прокуратура Березовского (Свердловская область) ищет мужчину, который, катаясь на роликах, на высокой скорости врезался в спину пенсионерке и скрылся с места аварии. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Инцидент произошел 1 мая. От столкновения пожилая женщина упала и получила смертельную травму головы.
«Приметы разыскиваемого: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 см. Был одет в черный спортивный костюм, на поясе — сумка бирюзового цвета», — заявили в пресс-службе СК России по Свердловской области.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело.