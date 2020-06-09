Следователи ищут мужчину, на роликах сбившего пенсионерку

Инцидент произошел 1 мая. От столкновения пожилая женщина упала и получила смертельную травму головы.

«Приметы разыскиваемого: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 см. Был одет в черный спортивный костюм, на поясе — сумка бирюзового цвета», — заявили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело.