Происшествия 08 декабря 2023, 22:10 Следователи и прокуратура проверят обстоятельства аварийной посадки рейса Минводы — Петербург Транспортная прокуратура проведет проверку аварийной посадки самолета в Минводах РИА «Новости»

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Минераловодский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку аварийной посадки рейса Минводы — Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Следователем выполняется весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и условий произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Также проверку проведет транспортная прокуратура Санкт-Петербурга и оценит исполнение закона о безопасности полетов.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший по рейсу Минеральный Воды — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в пятницу, 8 декабря. В результате никто не пострадал.