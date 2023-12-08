08 декабря 2023, 22:10
Следователи и прокуратура проверят обстоятельства аварийной посадки рейса Минводы — Петербург
Транспортная прокуратура проведет проверку аварийной посадки самолета в Минводах
Минераловодский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку аварийной посадки рейса Минводы — Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Следователем выполняется весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и условий произошедшего», — уточнили в ведомстве.
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Также проверку проведет транспортная прокуратура Санкт-Петербурга и оценит исполнение закона о безопасности полетов.
«Прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший по рейсу Минеральный Воды — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в пятницу, 8 декабря. В результате никто не пострадал.
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