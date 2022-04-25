Следователи и криминалисты СКР выехали к месту пожара на нефтебазе в Брянске

После пожара на нефтебазе в Брянске будет возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. На место уже выехали следователи и криминалисты.

Начать расследование поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Специалисты приступят к работе сразу после того, как огонь в резервуарах с топливом будет потушен.

Пожар начался в ночь на 25 апреля на Московском проспекте. Незадолго до возгорания местные жители слышали хлопки, похожие на взрывы. В интернете появились видео из Брянска — огонь такой сильный, что зарево заметно из разных точек города.

Региональное управление МЧС сообщило, что, по предварительным данным, пострадавших нет, эвакуация жителей близлежащих домов не планируется. Местные пожарные не справляются, им на помощь прибыли специалисты из Москвы, Смоленской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Орловской областей.