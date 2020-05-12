Следователь погиб в ДТП в Подмосковье. С ним в машине были несколько полицейских

30-летний следователь погиб в аварии в подмосковной Электростали. Вместе с ним в машине находились еще пять человек. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, автомобиль Рeugeot, набитый людьми, перевернулся в Электростали на дороге от поселка Случайный в сторону песчаного карьера. За рулем находилась женщина 1977 года рождения, которая служит в полиции. Она не справилась с управлением, врезалась в препятствие — и автомобиль опрокинулся. В аварии погиб один пассажир.

Помимо водителя и погибшего следователя, в машине на момент ДТП находились еще трое полицейских (двое из них женщины) и мужчина — супруг одной из них.

Водителя и одну пассажирку госпитализировали. Остальные три пассажира от госпитализации отказались. По факту аварии УМВД России по Электростали и СУ СК по Московской области организовали проверку.