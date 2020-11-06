Следком завел дело на самарского полицейского из-за драки в кафе

После драки в кафе города Отрадный Следком Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, принимавшего в ней участие. Били избиты двое мужчин.

СУСК РФ по региону сообщил, что в ночь на 31 октября 2020 года в отрадненском кафе несколько человек избили двух мужчин. Медики у одного из них обнаружили ушибы спины. В ходе разбирательства выяснилось, что одним из возможных участников случившегося является сотрудник ОВД Самарской области. В момент конфликта он не находился при исполнении служебных обязанностей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении Следкома.

По факту произошедшего врио начальника ГУМВД России по Самарской области Андрей Токарев назначил служебную проверку. Если полицейский окажется виновен, его уволят. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В конце октября полиция Челябинской области получила информацию об участии в драке одного из сотрудников ОМВД Нагайбакского района. Видео потасовки попало в Сеть.