Происшествия 17 мая 2023, 18:23 Следком возбудил уголовное дело после продажи грудничка на севере Москвы СК России возбудил уголовное дело по факту продажи младенца на севере Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» после попытки женщин продать маленькую девочку на севере столицы. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«С подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказали в ведомстве.

Три женщины 15 мая в одном из торговых центров Москвы за 60 тысяч рублей продали младенца. Покупательница участвовала в «оперативном эксперименте». После составления расписок о получении денег и передачи девочки злоумышленниц задержали.

«Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение», — сообщили в Следкоме.

В Ростове-на-Дону продолжается расследование уголовного дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки.