17 мая 2023, 18:23
Следком возбудил уголовное дело после продажи грудничка на севере Москвы
СК России возбудил уголовное дело по факту продажи младенца на севере Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» после попытки женщин продать маленькую девочку на севере столицы. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
«С подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказали в ведомстве.
Три женщины 15 мая в одном из торговых центров Москвы за 60 тысяч рублей продали младенца. Покупательница участвовала в «оперативном эксперименте». После составления расписок о получении денег и передачи девочки злоумышленниц задержали.
«Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение», — сообщили в Следкоме.
В Ростове-на-Дону продолжается расследование уголовного дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки.
Дети
Следственный комитет России
Москва 2023
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