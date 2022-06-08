Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства пристава в Ростове-на-Дону
СК возбудил уголовное дело о попытке убийства судебного пристава в Ростове-на-Дону
Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя после попытки убийства судебного пристава и конвоира. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.
Следователи завели дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.
Днем 8 июня находящийся в статусе обвиняемого мужчина в здании Пролетарского суда Ростова-на-Дону ударил заточкой конвоира, после чего завладел его табельным оружием.
«При попытке скрыться злоумышленник произвел несколько выстрелов в судебного пристава, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщил СК.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Для координации работы следователей на место выехал руководитель следственного управления СКР по Ростовской области Аслан Гарунович Хуаде.