Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства пристава в Ростове-на-Дону

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя после попытки убийства судебного пристава и конвоира. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

Следователи завели дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.

Днем 8 июня находящийся в статусе обвиняемого мужчина в здании Пролетарского суда Ростова-на-Дону ударил заточкой конвоира, после чего завладел его табельным оружием.

«При попытке скрыться злоумышленник произвел несколько выстрелов в судебного пристава, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщил СК.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для координации работы следователей на место выехал руководитель следственного управления СКР по Ростовской области Аслан Гарунович Хуаде.