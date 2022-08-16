Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП на военном складе в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту детонации боеприпасов на военной площадке в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, повреждения получили военный склад и ряд гражданских объектов, включая железнодорожные пути, линии электропередачи, электростанцию и жилые дома.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу криминалисты и следователи СК России, они установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению, добавили в ведомстве.

Известно, что пострадали два человека, их жизни ничего не угрожают. Спасатели эвакуировали около двух тысяч человек из зоны происшествия, разместив их в пункте временного содержания в селах Табачное, Победное и Кондратьево.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове после взрывов на военном складе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, написал RT.