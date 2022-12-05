Происшествия 05 декабря 2022, 08:51 Следком возбудил дело после взрыва бытового газа в Ярославле СК по Ярославской области возбудил дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в одном из жилых домов Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи завели дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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Происшествие произошло утром 5 декабря по улице Кузнецова, МЧС получило сообщение в 6:15 по местному времени. В результате хлопка обрушилась крыша здания и чердачные перекрытия.

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Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что при обрушении части дома пострадал один человек. Спасатели проверили завалы, не обнаружив под ними людей.

Всего из дома эвакуировали 44 человека, большую часть из них отправили в пункты временного размещения, где специалисты оказали необходимую помощь. Остальные жильцы дома утром отправились на работу.

Также сообщалось, что хлопок не повредил несущие конструкции дома, построенного еще в 1960 году.