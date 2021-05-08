Следком возбудил дело после гибели людей на пожаре в Мытищах

Следственное управление Следкома в Мытищах возбудило уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном автосервисе. На месте происшествия до сих пор ведутся работы по ликвидации пожара.

В сообщении на сайте ведомства сказано, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

«По данным следствия, 7 мая 2021 года в частном автосервисе расположенным по ул. 3-я Новая г. Мытищи после хлопка газового баллона, произошло возгорание. Количество погибших уточняется, один мужчина был госпитализирован в больницу», — сообщил Следком.

Прокуратура Московской области по факту пожара организовала проверку причин и обстоятельств случившегося. На место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Пожар в Мытищах вспыхнул вечером 7 мая. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать. На месте были найдены тела пяти погибших. Еще один человек пострадал и госпитализирован. Пожар возник в сварочном цехе, откуда было вынесено 11 кислородных и два пропановых баллона. Но угроза взрыва сохраняется. Площадь пожара составляла 225 квадратных метров.