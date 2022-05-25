Следком расследует странную гибель двух мужчин на западе Москвы

Следственный комитет расследует факт гибели двух выпавших из окна квартиры мужчин на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным СК, днем возле дома по Кунцевской улице обнаружили тела двух братьев с травмами, характерными для падения с большой высоты.

По версии следствия, в квартире братьев произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь в жилье заблокирована изнутри крупным бытовым прибором.

Правоохранители проводят следственные действия, опрашивают соседей погибших, устанавливая полную картину происшествия.

Источник в оперативных службах сообщил «360», что двухкомнатная квартира, из которой выпали погибшие, находится на 16-м этаже дома № 13/6 по Кунцевской улице.