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    25 мая 2022, 15:40

    Следком расследует странную гибель двух мужчин на западе Москвы

    Следком расследует факт гибели двух выпрыгнувших в окно мужчин

    Алла Морген, Максим Зинкин

    Следственный комитет расследует факт гибели двух выпавших из окна квартиры мужчин на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

    По данным СК, днем возле дома по Кунцевской улице обнаружили тела двух братьев с травмами, характерными для падения с большой высоты.

    По версии следствия, в квартире братьев произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь в жилье заблокирована изнутри крупным бытовым прибором.

    Правоохранители проводят следственные действия, опрашивают соседей погибших, устанавливая полную картину происшествия.

    Источник в оперативных службах сообщил «360», что двухкомнатная квартира, из которой выпали погибшие, находится на 16-м этаже дома № 13/6 по Кунцевской улице.