Происшествия 16 апреля 2023, 14:00 Следком расследует обстрелы Донецка в пасхальную ночь Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь РИА «Новости»

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Следственный комитет России расследует факты обстрелов украинскими боевиками центра Донецка в ночь на 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи СК России расследуют факты обстрелов украинскими военными Донецкой Народной Республики, а также территорий Курской и Белгородской областей», — отметили в Следкоме.

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По данным СК, националисты нанесли удар по району Преображенского кафедрального района в Донецке. Погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Также пострадали комплекс рынка, аптека, магазины и здание детского сада, где начался пожар, уточнило радио Sputnik.

«В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка, пострадала одна женщина. Снаряд разрушил один из частных домов. Также ВСУ дважды обстреляли поселок Теткино в Курской области, загорелся дом и придомовые постройки», — добавили в СК

Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщал, что ВСУ в пасхальную ночь выпустили по Донецку около 50 снарядов.