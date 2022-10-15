Следком проверит информацию о травмировании ребенка в Краснодаре | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Следком проверит информацию о травмировании ребенка в Краснодаре СК по Краснодарскому краю начал проверку факта получения травмы ребенком на карусели

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Следственное управление СК России по Краснодарскому краю начал проверку по факту получения травмы ребенком при катании на карусели во дворе одного из жилых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилась информация, при что катании на карусели во дворе дома по улице Героев-Разведчиков в Краснодаре получил травмы, его госпитализировали.

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На опубликованных кадрах, которые оказались в распоряжении «360» видно, что подростки раскрутили карусель с товарищем при помощи электросамоката.

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Ребенок долго держался на каруселе, но в какой-то момент разжал руки и упал навзничь, а карусель еще больше десятка секунд продолжила движение.

Следователи проведут мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Специалисты установят, оказались ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели. После этого СК вынесет процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что стена заброшенного здания рухнула на ребенка в Приморском крае.

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