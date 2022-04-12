Следком проверит факт повреждения железнодорожных путей в Белгородской области

Следственный комитет России проверит факт повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

На место происшествия направлена оперативная группа. Правоохранители проведут необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

По итогу проверки следователи вынесут процессуальное решение.

Ранее о повреждении железнодорожной ветки в Шебекинском районе сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Неизвестные разрушили только железнодорожное полотно.

Накануне власти региона объявили о введении «желтого» уровня террористической угрозы. Особый режим готовности продлится минимум до 25 апреля.