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    12 апреля 2022, 10:07

    Следком проверит факт повреждения железнодорожных путей в Белгородской области

    СК РФ проверит факт о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области

    Максим Зинкин

    Следственный комитет России проверит факт повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    На место происшествия направлена оперативная группа. Правоохранители проведут необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

    По итогу проверки следователи вынесут процессуальное решение.

    Ранее о повреждении железнодорожной ветки в Шебекинском районе сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Неизвестные разрушили только железнодорожное полотно.

    Накануне власти региона объявили о введении «желтого» уровня террористической угрозы. Особый режим готовности продлится минимум до 25 апреля.