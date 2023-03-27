Происшествия 27 марта 2023, 13:44 Следком назвал возможную причину внезапной смерти студентки-медика в Москве СКР: причиной смерти студентки в Москве мог стать испорченный иммуностимулятор РИА «Новости»

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В реанимации одной из больниц Москвы умерла студентка. Причиной гибели мог стать некачественный препарат-иммуностимулятор, сообщил столичный Следком.

Девушку 2001 года рождения привезли в реанимацию токсикологического отделения 14 марта, а через 11 дней она скончалась. Замоскворецкий межрайонный следственный отдел организовал проверку и выяснил, что причиной мог стать препарат-иммуностимулятор — погибшая принимала его для защиты организма. Вместе с ней таким образом лечился ее молодой человек.

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«Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования», — заявили ведомстве.

Специалисты назначили судебные экспертизы и другие следственные действия для того, чтобы выяснить обстоятельства дела.

Девушка училась на пятом курсе Сеченовского университета и пила таблетки без назначения врача, рассказал Telegram-канал Shot. Врачи НИИ Склифосовского диагностировали у нее отравление медицинским препаратом — по одной из версий, японским иммуностимулятором на основе плаценты.