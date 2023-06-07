Происшествия 07 июня 2023, 07:25 Следком назвал возможную причину пожара на юго-западе Москвы и возбудил дело СКР: после гибели мальчика в пожаре на Ленинском проспекте Москвы возбудили уголовное дело

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Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в квартире на Ленинском проспекте, где погиб мальчик и пострадали не менее восьми человек. Возбудили уголовное дело, сообщило Главное следственное управление СКР по Москве.

Пожар случился 7 июня в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на Ленинском проспекте. Мальчик 2013 года рождения погиб, еще больше восьми жильцов с ожогами разной степени тяжести госпитализировали. Следком показал фото с места возгорания — мебель и вещи сильно обгорели, стены и окна закоптил дым.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности». В столичном Следкоме заявили, что проверят разные версии, в том числе неисправность электропроводки. Точную причину покажут результаты экспертиз, в том числе пожарно-технической.

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