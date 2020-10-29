Следком начал проверку после падения ребенка из окна дома в Ленобласти

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области начали проверку после смертельного падения ребенка из окна многоэтажного дома в городе Сосновый Бор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в среду, 28 октября, двухлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, находящейся на шестом этаже. В момент произошедшего отец спал. Малыш скончался на месте от полученных травм, информирует «Петербургский дневник».

В настоящий момент проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Следователи выясняют все детали случившегося.