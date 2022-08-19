Следком Ивановской области заинтересовался гибелью младенца после родов в машине скорой помощи

В Ивановской области девушка родила ребенка в машине скорой помощи на пути в роддом. Спустя несколько часов он погиб. В Следственном управлении СКР по Ивановской области «360» сообщили, что начали проверку.

«Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

На днях у жительницы Вичугского района Ивановской области неожиданно начались роды. Она вызвала скорую помощь. Пациентку погрузили в машину и повезли в роддом. Причем фельдшер, как сообщил источник «Российской газеты» в правоохранительных органах, оставил ее одну, пересев к водителю.

Роженица сама позвала на помощь, когда ребенок родился. Его запеленали, а потом вместе с матерью передали врачам родильного отделения. Спустя несколько часов младенца не стало.

Фельдшер объяснил правоохранителям, что не поехал с пациенткой, потому что заподозрил у себя COVID-19. Утром он почувствовал недомогание и сделал тест. Хотя результат оказался отрицательным, он на всякий случай решил пересесть.

Причину смерти ребенка установят специалисты. В СКР сообщили, что физическое здоровье родившей не вызывает опасений.