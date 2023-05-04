04 мая 2023, 11:18
След США нашли в атаке беспилотников на Кремль
Читатели «Гуаньча» заподозрили США и Европу в атаке беспилотников на Кремль
Нападение беспилотников на Кремль выгодно США, поэтому они могли участвовать в его подготовке. Об этом в комментариях под статьей о происшествии заявили читатели китайского издания «Гуаньча».
Издание написало о том, как около двух часов ночи 3 мая два беспилотника направили на Кремль, но атаку вовремя предотвратили. Россия возложила ответственность на киевский режим, а власти Москвы после этого случая запретили пускать дроны без разрешения.
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Один из читателей сравнил эту ситуацию с примирением Саудовской Аравии и Ирана. Как только они восстановили дипломатические отношения, произошла атака, а США удивленно спросили, кто это мог сделать. Его собеседник подтвердил, что такое могли организовать только англосаксы, и опроверг версию о причастности Польши к нападению на Кремль.
«Это спланировано США и Европой с целью спровоцировать еще больший конфликт между Россией и Украиной, чтобы еще больше ослабить Россию. <…> В этом замешаны украинцы, но украинское правительство, вероятно, не знает», — написал еще один комментатор.
Другой читатель заявил, что атака показала — кто-то не хочет мирного решения конфликта. Однако по его мнению, Россия и Украина все равно пойдут на взаимное соглашение и, возможно, тайно уже обсудили его детали.
США
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Беспилотники
Китай
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