Происшествия 20 марта 2024, 09:33 Скважину к горнякам на шахте «Пионер» начали бурить в Приамурье Специалисты пробурят скважину к горнякам на шахте «Пионер» в Приамурье Пресс-служба Следственного комитета

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Специалисты пробурят скважину к месту нахождения горняков, которых заблокировало в результате обрушения в шахте «Пионер». Об этом сообщило правительство Амурской области в Telegram-канале.

«На руднике „Пионер“ приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения горняков», — указали в пресс-службе кабмина.

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Поручение по бурению скважины дал глава региона Василий Орлов. Буровую установку привезли из Благовещенска. Также необходимые детали доставили с Покровского рудника. Специалисты настроили оборудование и приступили к бурению.

Начальник участка НПГФ «Регис» Сергей Козырев отметил, что цель — попасть на нулевой уровень. В планах — пробурить скважину глубиной 265 метров под наклоном 49 градусов. Он уточнил, что нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку.

ЧП на руднике в Зейском районе Амурской области произошло 18 марта. В результате обрушения под завалами оказались примерно 13 человек. Предполагается, что среди них есть вахтовые рабочие из других российских регионов.

Для проведения работ на место прибыли горноспасатели МЧС России. В Амурской области ввели режим ЧС. Президент Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы спасти заблокированных горняков.