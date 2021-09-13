Скульптора Игоря Самарина нашли мертвым в отеле в Новосибирске

Тело скульптора Игоря Самарина обнаружили в номере отеля Marriott в центре Новосибирска. Родственники убеждены, что он был убит.

О смерти скульптора сообщила у себя в Stories в Instagram его сестра Анастасия Самарина.

«Я обращаюсь ко всем, кто знал моего брата как спортсмена, как участника сборной Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, чтобы это убийство не осталось безнаказанным, чтобы это дело было расследовано, как молодой талантливый парень был убит в центре города», — сказала Самарина.

Игорю Самарину было 33 года. Среди самых известных его работ — мемориал героев Великой Отечественной войны выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову, бюст двукратного победителя Олимпийских игр Романа Власова.

По данным источника kp.ru, Самарин сам снял номер в отеле. Сотрудники забили тревогу, когда он долго не выходил из него. Вскрыв дверь, они нашли тело скульптора. Рядом был нож. Сестра погибшего заявила изданию, что он пришел в отель на деловую встречу и номер не снимал.

В региональном управлении СК случившееся пока не прокомментировали.