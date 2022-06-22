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    22 июня 2022, 14:57

    Скрывшийся с места аварии водитель сам пришел в полицию в ХМАО

    Дарья Морозова

    Водитель устроил аварию в ХМАО и скрылся. Следующим утром он сам явился в ГИБДД. Об этом сообщило агентство Muksun.fm.

    Установлено, что мужчина проехал на красный свет, из-за чего сбил ребенка на самокате. На него составили четыре административных протокола. Теперь ему может грозить до 15 суток ареста и лишение прав на 1,5 года.

    «В настоящее время по факту оставления места правонарушения материалы дела направлены в мировой суд для вынесения постановления», — уточнили в ГИБДД.