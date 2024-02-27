Происшествия 27 февраля 2024, 12:13 Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя осудили в Пензенской области

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В Городищенском районе осудили водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу суда Пензенской области.

В августе 2022 года мужчина не справился с управлением и сбил женщину, которая шла по обочине. Он уехал с места аварии, а пострадавшая скончалась.

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Водитель не признал свою вину, настаивая, что пешеход сама бросилась ему под машину. Мужчину приговорили к 6,5 года колонии-поселения.

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