27 февраля 2024, 12:13
Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя осудили в Пензенской области
В Городищенском районе осудили водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу суда Пензенской области.
В августе 2022 года мужчина не справился с управлением и сбил женщину, которая шла по обочине. Он уехал с места аварии, а пострадавшая скончалась.
Реклама
Водитель не признал свою вину, настаивая, что пешеход сама бросилась ему под машину. Мужчину приговорили к 6,5 года колонии-поселения.
ДТП
Реклама
Реклама