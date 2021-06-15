Скрывшегося с места аварии водителя поймали в Омске

В Омске правоохранители задержали 30-летнего водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

По данным издания, ДТП случилось 14 июня на улице Пугачева. Под колеса иномарки Hyundai Santa Fe попал мальчик, который двигался на велосипеде по проезжей части. Мужчина, сидевший за рулем авто, оставил место аварии. После задержания выяснилось, что его лишили водительских прав. В отношении задержанного составлены административные протоколы.