Происшествия 05 мая 2023, 16:29 Скрывшегося после наезда на ребенка водителя задержали в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае по горячим следам задержали водителя, который сбил восьмилетнюю девочку в станице Двинская в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на госавтоинспекции Кубани.

Полицейские установили, что за за рулем Toyota Avensis сидел 66-летний мужчина. После наезда на ребенка он скрылся с места ДТП. По факту аварии начали проверку, правоохранители выясняют, был ли кубанец трезв.

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Также сообщается, что девочка получила различные травмы и сейчас проходит амбулаторное лечение.

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