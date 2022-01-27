В Москве выявили очередной случай установки скрытых камерах в раздевалках фитнес-клуба. В этот раз речь идет о столичном клубе La Collina в Крылатском. Камеры замаскировали под освежители воздуха, чтобы их было очень трудно заметить.

Информацию о находке полицейских распространил Telegram-канал Mash. По его данным, правоохранители обнаружили камеры еще 24 января, когда к ним обратились возмущенные люди. Теперь полиция будет разбираться в случившемся. Администрация клуба пока хранит молчание и до сих пор не прокомментировала эту информацию.

Случай далеко не первый для российской столицы и в целом для всей страны. Камеры находят не только в фитнес-клубах или магазинах, где расположены раздевалки. Не так давно, по информации Life, одна из актрис случайно обнаружила скрытую камеру в женском туалете, который находится в здании прославленного театрального учебного заведения ГИТИС. По данным издания, камеру просто приклеили скотчем к ободку мусорного бака.