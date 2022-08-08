«Скромный и хороший». Учительница рассказала о детстве шизофреника из Петербурга, утопившего девушку-"демона»

Школьная учительница больного шизофренией пермяка, подозреваемого в убийстве девушки в Санкт-Петербурге, рассказала «360», каким Илья был в седьмом классе. Она вела в их классе уроки географии.

«Он был вполне адекватный человек, учился на четверки. Сидел за первой партой, третий ряд второй вариант, как сейчас помню. У него были проблемы с речью логопедические, а так он скромный хороший парень был», — сообщила преподаватель.

Педагог отметила, что Илья ничем не отличался от своих сверстников. Хотя его родители предупреждали классного руководителя о его странных наклонностях: что мальчик мучил кошек и о других подобных инцидентах. Однако учительница признала, что сама она за Ильей жестокости не замечала, даже наоборот, мальчик был скромный и добрый. Она предположила, что болезнь развилась у подростка гораздо позже, когда он пропал из поля ее зрения.

Когда преподаватель узнала, что ее бывший ученик, о котором она была хорошего мнения, убил случайную девушку, она пришла в ужас.

«Господи, как страшно. Видимо, надо было ему лечение проходить», — отметила учительница географии.

Она сообщила, что какое-то время назад на странице Ильи в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, где он выложил результат психологического обследования, предположительно, в Ижевске.

«Какой диагноз не помню, у него даже какой-то лист на стене выложен этого обследования. Я подумала, зачем на всеобщее обозрение выложил», — недоумевает педагог.

Молодой человек с диагнозом шизофрения утопил в реке Монастырке в Санкт-Петербурге незнакомую девушку, посчитав ее демоном. Его мать призналась, что не смогла жить с сыном и ушла из дома.