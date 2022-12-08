08 декабря 2022, 19:29
Скороварка взорвалась в квартире многоэтажки на востоке Москвы
Источник «360»: скороварка взорвалась в квартире пятиэтажного дома в Москве
Взрыв произошел в пятиэтажном доме на востоке Москвы. По неподтвержденной информации, пострадавших нет, сообщил «360» источник в экстренных службах.
В МЧС сообщение о произошедшем поступило от очевидца. Он проходил мимо многоэтажки на 3-й Владимирской улице и услышал характерный звук.
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После взрыва в одной из квартир на четвертом этаже выбило окна и наблюдалось задымление.
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На место выехали спасатели и скорая помощь. Официально эти данные пока не подтвердили.
Москва 2022
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