Эксклюзив 08 декабря 2022, 19:29 Скороварка взорвалась в квартире многоэтажки на востоке Москвы Источник «360»: скороварка взорвалась в квартире пятиэтажного дома в Москве РИА «Новости»

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Взрыв произошел в пятиэтажном доме на востоке Москвы. По неподтвержденной информации, пострадавших нет, сообщил «360» источник в экстренных службах.

В МЧС сообщение о произошедшем поступило от очевидца. Он проходил мимо многоэтажки на 3-й Владимирской улице и услышал характерный звук.

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После взрыва в одной из квартир на четвертом этаже выбило окна и наблюдалось задымление.

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На место выехали спасатели и скорая помощь. Официально эти данные пока не подтвердили.