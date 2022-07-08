Скоростной поезд насмерть сбил 4-летнюю девочку в Нижегородской области

Накануне недалеко от населенного пункта Новое Доскино в Нижегородской области под скоростной поезд попали три человека, которые переходили железнодорожную дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

В аварии погибла четырехлетняя девочка. Двое взрослых получили травмы. Информация о их состоянии пока не поступала. На месте происшествия работали три бригады медиков. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.