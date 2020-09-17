Неизвестные избили водителя «скорой» в Кузбассе

Неизвестные избили водителя скорой помощи, пока бригада медиков обслуживала вызов. Инцидент произошел в Новокузнецке.

Как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, водитель госпитализирован в стационар.

«Город Новокузнецк, Заводский район… Мужчина, 56 лет, водитель скорой медицинской помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что потерпевший был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

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