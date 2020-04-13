Скорая забрала мужчину без чувств с улицы в Ростове-на-Дону. Он очнулся и напал на фельдшера

Неизвестный мужчина, которого ростовская скорая забрала без чувств с улицы, напал на врача. Буйный пациент не захотел в больницу и разгромил машину.

«Мы приехали по вызову на адрес. Он проснулся, ему предложили проехать в БСМП. Он вроде как согласился. Посадили его в кабину. Он начал размахивать руками и ногами и выбил боковое стекло», — рассказал «360» водитель машины скорой помощи, в которой произошел инцидент.

Фельдшер пытался удержать мужчину, в результате чего получил несколько ударов. Буйный пациент заявил, что он пьяный, ничего не знает и ничего не помнит. Собеседник остановил машину, медики вызвали полицию. Он пытался убежать, но из машины до приезда сотрудников правоохранительных органов мужчину не выпустили.

До отделения полиции хулигана довезли на скорой. Водитель рассказал, что сейчас едет на ремонт. Точную сумму ущерба предстоит выяснить.