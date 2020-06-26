Скорая выбросила пациента за гаражи в Омске

По данным сайта Ura.ru, пострадавшего нашли прохожие, после чего вызвали полицию и скорую помощь.

Медики заявили, что он был пьян и устроил в больнице дебош. При этом по словам очевидцев, мужчина был не в состоянии самостоятельно передвигаться. Также они написали заявление в полицию.

Пресс-секретарь омского минздрава Галина Назарова рассказала, что пострадавший не имеет определенного места жительства. Он неоднократно сбегал из больниц, вел себя буйно и отказывался от медицинской помощи.

«Был доставлен на данное место [за гаражи] сотрудниками больницы, так как называл его своим домом», — уточнила Назарова.