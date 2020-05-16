16 мая 2020, 09:20
Скорая столкнулась с мотоциклом на Ставрополье. Погибли 3 человека
Скорая помощь выезжала с заправки и врезалась в мотоцикл на Ставрополье. В результате аварии погибли три человека.
«По предварительным данным, в Георгиевске в субботу, после полуночи, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с прилегающей территории заправочной станции, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального управления ГИБДД.
При этом водитель мотоцикла ехал с превышением скорости, установленной в населенном пункте. После столкновения УАЗ и мотоцикл загорелись.
Во время ДТП погибли водители транспортных средств и пассажир мотоциклиста. В момент аварии в скорой пассажиров не было. Автомобиль ехал без маяков и звуковых сигналов оповещения.
По данным ГИБДД, причинами аварии стали небезопасная скорость езды мотоциклиста и игнорирование главной дороги скорой.