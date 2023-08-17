Происшествия 17 августа 2023, 00:21 Скорая сбила женщину в Сочи и вылетела в кювет РИА «Новости»

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ДТП с участием машины скорой помощи, в которой перевозили тяжелого больного, произошло в Сочи. В результате аварии пострадала 65-летняя женщина, сообщила пресс-служба городского УВД в Telegram-канале.

По предварительным данным, бригада медиков направлялась в больницу. Во время поездки в поселке Вардане Лазаревского района, машина сбила местную жительницу, которая стала переходить дорогу. Водитель скорой попытался избежать столкновения, но потерял управление, в результате автомобиль улетел в кювет. Женщину-пешехода с травмами доставили в больницу.

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«Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли их коллеги, ставшие участниками ДТП», — отметили в ведомстве.

Ранее в Североуральске в результате ДТП погиб водитель скорой помощи. По данным регионального ГИБДД, машина скорой медицинской помощи столкнулась с грузовиком.