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02 сентября 2022, 00:12

Скорая сбила девочку на пешеходном переходе в Москве

Читать 360tv в

Водитель скорой помощи сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве. Автомобиль двигался на высокой скорости, когда несколько детей переходили дорогу. Пострадавшую девочку доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, авария произошла днем 1 сентября. Машина скорой помощи сбила 10-летнего ребенка. Девочку с травмами увезли в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

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Момент ДТП засняла на видеорегистратор проезжающая мимо машина. Кадры позже появились в соцсети. На них видно, что школьница шла по пешеходному переходу с двумя другими девочками. В какой-то момент на них на скорость вылетел автомобиль скорой помощи. Два ребенка шли немного впереди и успели отбежать, а оставшуюся девочку зацепила машина. От удара школьница отлетела на несколько метров.

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На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас выясняются все обстоятельства и подробности аварии.

Дети

Скорая помощь

ДТП

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