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    25 января 2021, 11:31

    Скорая с беременной женщиной попала в ДТП на Сахалине. Фото

    Анастасия Калинина

    Скорая, которая везла в больницу беременную женщину, попала в ДТП на Сахалине. Пострадали три человека. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы правительства региона.

    «В понедельник в 16:35 (08:35 по московскому времени) в Южно-Сахалинске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Автомобиль Поронайской ЦРБ доставлял беременную женщину из района в областной перинатальный центр», — говорится в сообщении.

    Скорая с беременной женщиной попала в ДТП на Сахалине. Фото | Изображение 1
    Источник фото: сайт правительства Сахалинской области

    Столкновение скорой с внедорожником произошло на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. В ведомстве отметили, что на место аварии оперативно были направлены три машины скорой помощи. В результате у пациентки, сопровождавшего медработника и водителя иномарки были зафиксированы черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Пострадавшие госпитализированы. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил министерству здравоохранения провести служебную проверку по данному факту.

    Глава региона отметил, что важно выяснить причину аварии, чтобы в будущем такого не повторилось. Он также призвал автомобилистов быть более ответственными на дороге. Лимаренко поблагодарил неравнодушных горожан, которые оказали помощь пострадавшим в первые секунды.