Скорая с беременной женщиной попала в ДТП на Сахалине. Фото

«В понедельник в 16:35 (08:35 по московскому времени) в Южно-Сахалинске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Автомобиль Поронайской ЦРБ доставлял беременную женщину из района в областной перинатальный центр», — говорится в сообщении.

Источник фото: сайт правительства Сахалинской области

Столкновение скорой с внедорожником произошло на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. В ведомстве отметили, что на место аварии оперативно были направлены три машины скорой помощи. В результате у пациентки, сопровождавшего медработника и водителя иномарки были зафиксированы черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Пострадавшие госпитализированы. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил министерству здравоохранения провести служебную проверку по данному факту.

Глава региона отметил, что важно выяснить причину аварии, чтобы в будущем такого не повторилось. Он также призвал автомобилистов быть более ответственными на дороге. Лимаренко поблагодарил неравнодушных горожан, которые оказали помощь пострадавшим в первые секунды.