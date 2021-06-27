Скорая попала в ДТП под Самарой. Погиб 1 человек

Машина скорой медицинской помощи попала в аварию с грузовиком и легковушкой в Самарской области. В результате ДТП погиб водитель скорой, травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Сегодня, 27 июня, в городе Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и КамАЗа. В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек», — сообщили в надзорном ведомстве.

Всех пострадавших доставили в ГБУЗ СО «Отрадненская ЦРБ» для оказания необходимой медицинской помощи.

Источник фото: прокуратура Самарской области

Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Они намерены выяснить, соблюдалось ли законодательство о безопасности дорожного движения.

«По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям лиц», — уточнили в пресс-службе.

На место выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарев. Он будет координировать действия правоохранительных и контролирующих органов. Прокуратура взяла под свой контроль доследственную проверку.