Скорая попала в аварию в Симферополе. Пострадали 4 человека

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Симферополе. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым.

Согласно предварительной информации, в момент ДТП машина скорой помощи ехала со светозвуковым сигналом. При этом автомобиль пересекал перекресток на красный свет, уточнил ТАСС.

«В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в [машине] скорой помощи пострадали», — сказали в ведомстве.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Источник фото: vk.com/crimeabadnews

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины аварии. После получения результатов расследования будет принято процессуальное решение.