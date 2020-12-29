Скорая помощь увезла из суда пресс-секретаря бывшего монаха Сергия

«Привезли и уже увезли на скорой», — уточнили в суде.

Заседание так и не состоялось. В настоящий момент неизвестны подробности совершенного Могучевым правонарушения. Кроме этого, пока не сообщается причина его госпитализации.

Ранее журналисты писали, что правоохранители задержали пресс-секретаря экс-монаха одновременно с Сергием. В ночь с 28 на 29 декабря силовики зашли на территорию Среднеуральского женского монастыря, который удерживался Романовым и его сподвижниками. Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Сергия задержали и отправили в столицу.