11 мая 2022, 12:47
Скорая помощь столкнулась с Mazda в Челябинске
ДТП произошло в Челябинске на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Там машина скорой помощи столкнулась с Mazdа. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Авария случилась сегодня, 11 мая. На скорой работали спецсигналы, однако это не помогло избежать столкновения. При этом в момент ДТП в карете находился пациент.
«Скорая помощь осуществляла движение с проблесковыми маячками и выехала на встречную полосу, объезжая пробку», — рассказали в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало. Пациента пересадили в другой медицинский автомобиль для дальнейшей госпитализации.