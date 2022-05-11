Скорая помощь столкнулась с Mazda в Челябинске

ДТП произошло в Челябинске на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Там машина скорой помощи столкнулась с Mazdа. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась сегодня, 11 мая. На скорой работали спецсигналы, однако это не помогло избежать столкновения. При этом в момент ДТП в карете находился пациент.

«Скорая помощь осуществляла движение с проблесковыми маячками и выехала на встречную полосу, объезжая пробку», — рассказали в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. Пациента пересадили в другой медицинский автомобиль для дальнейшей госпитализации.