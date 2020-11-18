Скорая помощь столкнулась с иномаркой в Москве

«Дни.ру» рассказали, что авария произошла в районе Люблино около одного из домов на улице Верхние Поля. По данным издания, водитель скорой с включенной сиреной и проблесковыми маячками выехал на встречку, где и столкнулся с легковым авто. В результате травмы получили водитель иномарки и двое фельдшеров.