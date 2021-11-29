Скорая помощь столкнулась с иномаркой в Краснодаре

ДТП произошло в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Там на улице Мачуги столкнулись скорая и иномарка. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 29 ноября в 10:40. Автомобили передвигались в сторону улицы Благоева. Машина скорой помощи двигалась по трассе с включенными сигналами. Водитель Mitsubishi попытался повернуть в разрешенном для этого месте, однако в него влетела скорая. От удара автомобиль отбросило на газон. В результате водитель иномарки и пассажир скорой помощи получили травмы. Их госпитализировали.