Скорая помощь сбила мужчину в Абакане

Машина скорой помощи сбила мужчину в Абакане. По факту случившегося следственный комитет организовал административное расследование. Об этом сообщили Nation News.

Ситуация произошла вечером, 27 октября. Пешеход выбежал на проезжую часть перекрестка. В этот момент светофор показывал красный свет. В момент аварии пострадавший находился в наушниках.

22-летний пешеход получил переломы ребер и костей таза. При этом во время госпитализации, по словам врачей, от мужчины исходил запах алкоголя.