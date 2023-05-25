Эксклюзив 25 мая 2023, 07:31 Скорая помощь с пациентом перевернулась в Москве после столкновения с такси Такси и скорая помощь столкнулись на Нахимовском проспекте в Москве, пятеро пострадали

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На юго-западе Москвы ночью 25 мая такси въехало в машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу. Пострадали пять человек, один из них от госпитализации отказался, сообщил источник «360».

Авария произошла на перекрестке Нахимовского проспекта и улицы Профсоюзной. По предварительной версии, водитель такси Hyundai Sonata нарушил правила дорожного движения и врезался в скорую помощь. Пострадали пять человек: пассажир легковушки, отказавшийся от госпитализации, водитель, два фельдшера и пациент машины медслужбы. Источник сообщил, что единственным, кто не получил травм, стал водитель такси.

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Проверку начала прокуратура Москвы. По ее данным, 52-летний таксист поехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, поэтому врезался в машину скорой помощи. После столкновения последняя перевернулась, один из ее пассажиров — 34-летний фельдшер — умер в больнице.