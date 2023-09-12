Эксклюзив 12 сентября 2023, 13:45 Скорая помощь проехала мимо сбитого на остановке человека в Астрахани Момент наезда автомобиля на остановку и человека в Астрахани попал на видео

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Автомобиль сбил мужчину на тротуаре возле остановки общественного транспорта в Астрахани. Видео с моментом ДТП оказалось в распоряжении «360».

Наезд на пешехода попал на запись с камеры наблюдения. На этих кадрах темный седан вылетел с проезжей части на тротуар, снес остановочный комплекс и сбил мужчину.

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В момент ДТП мимо проезжали машина скорой помощи и еще один автомобиль. На видео они не остановились. Что было за кадром, неизвестно.

По данным a24.press, авария произошла на Якобинской улице днем 11 сентября. Пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Издание также сообщило, что остановку и пешехода снес Mitsubishi Lancer, за рулем которого сидела 20-летняя девушка. По предварительной версии, она не справилась с управлением. Госавтоинспекция Астрахани начала административное расследование.