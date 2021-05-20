Скорая помощь попала в ДТП, проехав на красный свет

Под Екатеринбургом в городе Каменск-Уральский автомобиль скорой помощи столкнулся легковушкой. Все произошло вечером 19 мая на пересечении улиц Калинина и Шестакова. Об этом сообщил tagilcity.ru.

По словам свидетелей, скорая помощь проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель легковушки просто не успел среагировать, чтобы уступить дорогу. Скорая двигалась с включенными спецсигналами.

В аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.