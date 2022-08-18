Скорая помощь попала в аварию в Челябинской области

ДТП произошло в городе Копейск Челябинской области. Там столкнулись легковая машина и скорая помощь. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП и ДТП | Регион 74».

Авария случилась на перекрестке проспектов Победы и Славы. Во время движения у медицинского автомобиля работал маячок и сирена. Несмотря на это, водитель второго автомобиля отказался уступать дорогу, из-за чего и произошло ДТП. Автомобиль получил сильную вмятину на боку.