Скорая помощь насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии

Машина скорой помощи ехала на большой скорости и сбила девятилетнего ребенка на на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Спасти мальчика не удалось и он скончался от полученных травм.

Как рассказал ТАСС инспектор управления ГИБДД МВД по республике Ибрахим Токов, мальчика сбили 6 января на горнолыжном курорте между поселками Архыз и Романтик. Ребенок приехал из Ставропольского края и погиб на месте ДТП от полученных травм.

По предварительным данным, мальчик был на дороге вне пешеходного перехода. В тот момент проезжающая скорая помощь везла в больницу пострадавшего из-за другой аварии.

Произошедшее попало на видео одного из очевидцев. Женщина за кадром снимает тех, с кем приехала и рассказывает. что идет на водопад. В тот момент, когда она переводит камеру на дорогу, скорая на большой скорости сбивает ребенка.