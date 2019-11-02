Скорая помощь, которая везла выжившую в смертельном ДТП 6-летнюю девочку, тоже попала в ДТП и перевернулась

Первое ДТП произошло сегодня утром на трассе «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области. Легковой автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. В салоне находились 36-летний водитель и его 28-летняя жена, которые погибли на месте, и девочка 6 лет.

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Ее медики решили доставить для госпитализации в областную больницу, но на въезде в Киров скорая помощь перевернулась.

Она столкнулась на перекрестке с легковым оавтомобтилем, так как водитель Ford Fusion не предоставил преимущество скорой помощи, двигавшейся со спецсигналом на красный свет.

Находящиеся в скорой медики были госпитализированы. О состоянии ребёнка на пока ничего не известно.

С 6 августа 2019 года водителю, не пропустившему машину скорой помощи, может грозить как крупный штраф, так и уголовная ответственность.