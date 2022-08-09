Скорая помощь и санавиация выехали к месту взрыва в Крыму

К месту взрыва в Новофедоровке уже направлены кареты скорой помощи и санавиация. Об этом ТАСС сообщили представители регионального Минздрава.

«По пострадавшим точной информации пока нет. Направлены бригады скорой помощи, санитарная авиация», — рассказал источник издания.

Медицинская помощь направлена из Сакского района и Евпатории.

Серия взрывов в западной части Крыма прозвучала днем 9 августа. По данным RT, ситуация уже находится на контроле у главы региона Сергея Аксенова. Он выехал на место происшествия.

Издание также сообщило, что Ассоциация российских туроператоров России отрицает наличие отдыхающих среди пострадавших. По данным организации, взрывы происходили далеко от курортной зоны.